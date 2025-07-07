В Киеве на Печерске мужчина ходил с флагом с нацистской символикой: делом занялась полиция. Фото

В Печерском районе Киева в воскресенье, 6 июля, на улице заметили мужчину, который развернул нацистскую символику вместе с украинским флагом. Кроме того, на его футболке также присутствовала свастика.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялась полиция.

"В Киеве на Печерске неизвестный мужчина развернул нацистскую символику вместе с украинским флагом", – говорится в сообщении.

Со своей стороны в столичной полиции уже отреагировали на нарушение закона. Отмечается, что открыто уголовное производство по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полицейские устанавливают личность нарушителя для привлечения его к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пятницу, 9 мая, возле Мемориала вечной славы "ветеранка" Галина Савченко устроила очередную провокацию. Женщина, которая в прошлом году пришла к Вечному огню в советской форме, на этот раз отказалась снимать красную звезду с головного убора, несмотря на вежливые просьбы полицейских.

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