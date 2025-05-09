В Печерском районе Киева в пятницу, 9 мая, возле Мемориала вечной славы "ветеранка" Галина Савченко устроила очередную провокацию. Женщина, которая в прошлом году пришла к Вечному огню в советской форме, на этот раз отказалась снимать красную звезду с головного убора, несмотря на вежливые просьбы полицейских.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Ее доставили в райуправление полиции для дачи объяснений.

Так в пятницу, 9 мая, Галина Савченко, которая из года в год устраивает в Киеве антиукраинские провокации, снова пришла к Вечному огню имея на головном уборе советскую звезду. Правоохранители спокойно сообщили нарушителям об ответственности за демонстрацию запрещенной символики.

На замечание полицейских Савенко заявила, что звездочку вроде бы не видно, а "вашу свастику - да". Стоит заметить, что никакой нацистской символики рядом не было видно. После таких заявлений нарушительнице предложили возложить цветы, а затем проехать в райуправление, чтобы дать объяснения.

"Ветеранка" заявила, что "уже 6 раз там была", на что полицейский ответил - "еще будете седьмой раз". Отметим, что работники полиции вели себя с нарушительницей очень вежливо, а затем посадили в служебное авто и отвели в отдел.

Добавим, в базе проекта "Миротворец" отмечается, что Галина Савченко родилась в период с 1949 по 1950 годы (после Второй мировой войны), занимается антиукраинской пропагандой и участвует в антигосударственных акциях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Европы в пятницу, 9 мая, переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Их одели в аутентичные украинские костюмы, а маленькую сестричку - в платьице с символикой Евросоюза.

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