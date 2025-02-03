В Киеве январь завершился температурным рекордом: что известно

В Киеве за последний день января зафиксировали очередной температурный рекорд. Синимальная температура воздуха 31 числа не опустилась ниже 3,5°С, что выше предыдущего показателя этой даты 2015 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В первый месяц зимы погода в основном была теплой.

"Январь в столице завершился температурным рекордом. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 31 января в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд", – рассказали синоптики.

Согласно информации климатологов, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 3,5°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2015 года.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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