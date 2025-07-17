В Киеве врача подозревают в халатности, которая привела к смерти пациента. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении врачу частной клиники, халатность которого, по информации следствия, привела к смерти пациента. Медик без предварительного обследования ввел мужчине нейролептик, в результате действия которого тот умер.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Медицинскому работнику грозит уголовная ответственность.

Как предварительно установили правоохранители, в медицинский центр в Оболонском районе Киева обратился 36-летний местный житель из-за плохого самочувствия, связанного с употреблением алкоголя. Ему назначили лечение в условиях стационара и, несмотря на отсутствие необходимых лабораторных исследований, были выписаны медицинские препараты.

Уже через несколько дней киевлянину, который находился в возбужденном состоянии, по указанию врача для "успокоения" был введен нейролептик, в результате действия которого состояние пациента резко ухудшилось и он потерял сознание. Проведенные в течение 40 минут реанимационные мероприятия не дали результата – врачи констатировали смерть мужчины.

В полиции добавили, что во время досудебного расследования был выявлен ряд нарушений со стороны врачей медучреждения. В частности, во время первичного осмотра пациента не было проведено необходимых инструментальных и лабораторных исследований, при отсутствии которых установить корректный клинический диагноз не было возможным.

"Кроме того, инъекцию медицинского препарата, имеющего выраженное антипсихотическое действие, нельзя осуществлять без дополнительных обследований. Проведенная в ходе следствия экспертиза подтвердила, что именно введение нейролептика стало непосредственной причиной смерти пациента", – подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство, а врачу сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе получил подозрение врач-анестезиолог, который перелил пациентке несовместимую кровь. Это привело к тяжелым последствиям для ее здоровья, в частности острому повреждению почек.

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