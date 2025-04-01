В Одессе сообщили о подозрении врачу, который перелил пациентке несовместимую кровь: это привело к тяжелым последствиям

В Одессе получил подозрение врач-анестезиолог, переливший пациентке несовместимую кровь. Это привело к тяжелым последствиям для ее здоровья, в частности острому повреждению почек.

Видео дня

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре 1 апреля, речь идет о враче одного из отделений регионального центра кардиохирургии коммунального некоммерческого предприятия (КНП) "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета.

По данным следствия, врач-анастезиолог нарушил протоколы переливания крови и ввел несовместимую донорскую кровь 67-летней женщине, жительнице Херсонщины.

В апреле 2024 года ее госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца.

После хирургического вмешательства ей понадобилось переливание крови.

Однако врач-анестезиолог не провел биологическую пробу и перелил женщине вместо первой положительной группы – вторую положительную, несовместимую с ее кровью.

В результате у пациентки диагностировали острое повреждение почек, что привело к необходимости проведения гемодиализа и других неотложных мер по стабилизации ее состояния.

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы сообщили о подозрении врачу-анестезиологу.

Ему инкриминируют ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительными работами сроком до двух лет, ограничением или лишением свободы сроком до двух лет.

Решается вопрос об отстранении врача от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет отдел полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове пятилетний мальчик умер после операции по удалению молочных зубов в частной клинике. Комиссия департамента здравоохранения сочла неприемлемым оказание медпомощи ребенку, поскольку врачи клиники не имели необходимой квалификации.

О подозрении сообщили врачу-анестезиологу, которая, по данным следствия, получила поддельный сертификат по специальности "детская анестезиология", а также удостоверение о повышении квалификации по этой специальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!