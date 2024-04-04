В Киеве возобновит работу третий вестибюль станции метро "Крещатик": названы дата и время

В Киеве в четверг, 4 апреля, возобновит работу третий вестибюль станции метро "Крещатик", выходящей на улицу Архитектора Городецкого. Он откроется в 17:00.

Об этом со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" сообщили в пресс-службе КГГА. Недавно для пассажиров открыли выход в направлении аллеи Героев Небесной Сотни.

"Сегодня, 4 апреля, в 17:00 возобновит работу третий вестибюль станции метро "Крещатик", выходящей на ул. Архитектора Городецкого. Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35, а в режиме укрытия, во время объявления воздушной тревоги – круглосуточно", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что вестибюль в направлении улицы Крещатик работает с 05:40 до 22:35, а вестибюль в направлении аллеи Героев Небесной Сотни – с 05:37 до 22:33. При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия.

Напомним, в Киеве с 8 марта станция метро красной ветки "Днепр" возобновила работу в обычном режиме. Она доступна для пассажиров с 05:41 до 22:36.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 4 апреля, на маршрут вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы. Он будет ездить по зеленой ветке столичного метрополитена.

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