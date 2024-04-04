Кличко показал второй поезд из польских вагонов, полученный киевским метрополитеном. Фото

В четверг, 4 апреля, на маршрут вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы. Он будет ездить по зеленой ветке столичного метрополитена.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Часть полученного подвижного состава станет техническим донором по ремонту существующих вагонов.

"Сегодня на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже второй поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы. Проехался в нем. Вагоны удобны и хороши. Эксплуатацию первого такого поезда начали на этой ветке в ноябре прошлого года", – сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро. Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят необходимые экспертизы вагонов. И часть используют как технические доноры для капремонтов вагонов киевской подземки. А часть – адаптируют и добавляют в подвижной состав столичного метро.

"В частности, уже продолжаются работы по адаптации двух вагонов, которые станут частью третьего польского поезда. Его выход на линию запланирован до конца лета этого года. Благодарю за помощь наших польских друзей и, в частности, мэра Варшавы Рафала Тшасковского!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 8 марта станция метро "красной" ветки "Днепр" возобновила работу в обычном режиме. Она доступна для пассажиров с 05:41 до 22:36.

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