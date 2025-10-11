В Киеве восстановили электроснабжение после российского обстрела: что известно

В Киеве восстановили электроснабжение после комбинированной террористической атаки РФ в ночь на 10 октября. Свет снова появился у 800 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Энергетики работали без остановок более суток.

Что известно

"В Киеве восстановили электроснабжение после массированного обстрела в ночь на 10 октября. Поставки электроэнергии восстановили 800 тысячам потребителей, которые временно оставались без услуги из-за массированной ночной атаки врага", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в работе энергетиков остались отдельные точечные аварийные заявки, которые устраняются в оперативном режиме.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского террористического обстрела возникла сложная энергетическая ситуация, что привело к серьезным проблемам в работе городского транспорта, в частности метрополитена. В результате на остановках собрались сотни людей, ожидая возможности доехать на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на, 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

