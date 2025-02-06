Капитально не ремонтировали более 40 лет: Кличко показал, как обновляют два моста на Оболони в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по обновлению двух путепроводов в Оболонском районе Киева. Мосты введены в эксплуатацию более 40 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировались.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и развиваться.

"Проверил, как идет обновление двух важных объектов транспортной инфраструктуры столицы – путепроводов на Оболони, которые ввели в эксплуатацию более 40 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировали", – уточнил Кличко.

По словам мэра, в июле 2024 года "Киевавтодор" начал ремонт аварийного путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Специалисты уже отремонтировали одну часть. В настоящее время идет обновление противоположной – дорожники демонтировали старое мостовое полотно, балки пролетных строений, усилили опоры. Они устраивают на объекте новое освещение, ограждения, тротуары, велодорожки. Завершить работы должны к лету.

Кроме того, в начале февраля приступили к капремонту еще одного аварийного путепровода — через железнодорожный путь по улице Полярной. Здесь обновят конструкции моста, дорожное покрытие, освещение, подземный переход и обустроят велоинфраструктуру (1,3 км). Комплекс работ на объекте должен быть завершен до конца 2025-го.

"Ремонтируют оба объекта поэтапно, не перекрывая движения транспорта. Все работы выполняются с учетом принципов безбарьерности", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта на улице Кирилловской. Здесь, в частности, обустроили более 130 понижений на наземных пешеходных переходах для создания безбарьерной среды.

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