В Киеве в университете Шевченко запретили использовать Telegram и назвали причину

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использовать мессенджер Telegram. Это решение связано с письмом Центра кибербезопасности и решением СНБО.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил директор Центра коммуникации учебного заведения Владимир Литвиненко. Мессенджер должен быть удален из гаджетов

Да, я могу подтвердить, что мессенджер Telegram запрещено использовать в университете, как объекте критической инфраструктуры. Это связано с письмом Центра кибербезопасности и решением СНБО с сентября (2024 года. – Ред.) и Telegram у нас понемногу закрывается", – рассказал Литвиненко.

Он добавил, что запрет мессенджера не касается студентов, а только работников учебного заведения, которые использовали Telegram на рабочих гаджетах.

"Это касается всех, кто пользуется внутренней сетью университета", - резюмировал Литвиненко.

Напомним, ранее в ЦПИ оценили , могут ли закрыть Telegram в Украине. Там отмечают, что арест Павла Дурова, основателя Telegram, не отразится на работе платформы в Украине. При этом обсуждается законопроект о регулировании социальных сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальном координационном центре кибербезопасности было принято решение ограничить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных, сотрудников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры.

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