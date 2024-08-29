В ЦПД оценили, могут ли закрыть Telegram в Украине и станет ли арест Дурова поводом для усиления контроля за информпространством.

Арест Павла Дурова, основателя Telegram, не повлияет на работу платформы в Украине. При этом в Украине сейчас обсуждается законопроект, касающийся регулирования социальных сетей.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что задержание Дурова не изменяет ситуацию с Telegram в стране.

Хотя время от времени появляются заявления о возможном запрете Telegram, это обычно только медийные спекуляции.

"Конечно, есть люди, которые постоянно говорят о запрете Telegram, публично они делают это каждые месяц, два, три, но это, знаете ли, это медийные заявления. Относительно другого, никак сейчас на работу Telegram задержание Дурова не влияет", – сказал Коваленко.

Он добавил, что в Украине сейчас обсуждается новый законопроект, касающийся регулирования социальных сетей. Этот документ предусматривает внедрение новых правил для платформ и государственные органы уже ведут активный диалог с представителями TikTok, Meta и YouTube. Однако Telegram не участвует в этих переговорах, что усложняет борьбу с дезинформацией. В частности, существуют трудности в блокировании враждебных каналов, распространяющих дезинформацию, в отличие от быстрой реакции со стороны российских регуляторов.

"Фактически Telegram – это та система, будем так говорить, которая не идет на диалог. Соответственно, это нужно и усиливается регулирование и в Европе, и Павлу Дурову тоже, я думаю, объяснят, что, скажем так, делать вид, что он является человеком над системами и автономным человеком от существующих в странах правил невозможно. Если, например, Украина фиксирует работу вражеских пропагандистов и враждебных Telegram-каналов, через которые распространяется дезинформация в Украину, то Украина должна иметь возможность оперативно связываться с Telegram и блокировать эти ресурсы соответственно. Почему-то Роскомнадзор очень быстро блокирует такие каналы, а у нас возникают проблемы постоянно с Павлом Дуровым", – объяснил глава ЦПД.

Коваленко также выразил убеждение, что в настоящее время не обсуждается вопрос о закрытии Telegram в Украине. Хотя некоторые лица выражают такую идею, пока нет конкретных оснований для этого.

"С другой стороны, есть определенные вещи, которые, конечно, не стоит разглашать, но, скажу так, благодаря использованию Telegram мы имеем определенное понимание определенных процессов, происходящих в нашей враждебной стране. Некоторые вещи делаются для того, чтобы с помощью этой соцсети делать все для победы Украины, будем говорить так", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что французские власти выдали ордера на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, программиста и соучредителя Telegram. Оба ордера были выданы 25 марта, якобы из-за отказа Telegram сотрудничать со следствием, расследующим случаи сексуального насилия над детьми.

Так это или нет – прокуратура Франции отказалась комментировать, ссылаясь на тайну следствия и неизвестное местонахождение Николая Дурова.

Со своей стороны в компании Telegram на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах. И добавили, что "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Как сообщал OBOZ.UA, во время задержания Павла Дурова он заявил полицейским, что у него был запланирован ужин с Макроном, ради чего он и прилетел в Париж. Однако в Елисейском дворце эти заявления официально опровергли.

Задержание Дурова спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военкоры" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

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