В Киеве в результате сильных осадков улицы превратились в настоящие реки и озера. Фото и видео

Киев днем в среду, 30 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в разных районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги буквально превратились в реки и озера.

Видео дня

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

Последствия непогоды

Так, днем в Киеве начался сильный дождь, в результате которого в разных районах города зафиксировали подтопления. В частности, дорога возле Индустриального моста превратилась в настоящее озеро, которое автомобилисты вынуждены были "переплывать".

"Индустриальный мост. Любителям плавания или гребли на байдарках – сюда!" – подписал видео один из очевидцев.

Кроме того, из-за большого количества осадков дороги превратились в настоящие реки, а местами ливнестоки не справлялись со своей работой и из них просто били "фонтаны".

Что предшествовало

В Киевской области в среду, 30 июля, синоптики прогнозируют значительный дождь, ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!