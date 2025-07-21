В Киеве в результате российской атаки поврежден детсад в Дарницком районе. Подробности, фото и видео

В результате террористической атаки РФ в ночь на 21 июля в Киеве был поврежден детский сад в Дарницком районе города. Российский дрон-камикадзе упал на территории заведения, в результате чего, также, пострадали дома рядом.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Детали обстрела

Так, в в ночь на 21 июля, во время террористической атаки РФ в Дарницком районе Киева на территории детского сада упал "Шахед". Вследствие этого было повреждено здание дошкольного учебного заведения – выбило окна и обломками "посекло" фасад, а также возник пожар. Кроме того, в жилых домах рядом, было выбито 12 окон.

Сейчас на месте работают коммунальщики и сотрудники детсада, которые ликвидируют последствия обстрела и убирают территорию.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, Вв ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!