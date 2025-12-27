В Киеве в результате обстрела РФ повреждено одно из админзданий Министерства образования и науки. Подробности и фото

В Киеве в результате российского обстрела 27 декабря было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины. На месте работают все службы, продолжается разбор завалов.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель министра Андрей Витренко. К счастью, никто не пострадал.

Что известно

"В ночь на 27 декабря 2025 года Россия осуществила очередной массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по территории Украины, в частности по городу Киеву. К сожалению, в результате атаки было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины", – написал Витренко.

Чиновник добавил, что среди работников министерства и посетителей пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, а также продолжается разбор завалов и ликвидация последствий попадания.

"Министерство образования и науки Украины уже принимает все необходимые организационные меры для обеспечения непрерывности выполнения своих ключевых функций в условиях временного ограничения доступа к поврежденному зданию", – резюмировал Витренко.

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!