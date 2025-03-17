В Киеве в популярном городском парке мужчина во время прогулки обнаружил снаряд. Подробности и фото

В Голосеевском ройне Киева мужчина во время прогулки в парке "Феофания" обнаружил среди опавших листьев снаряд. Чтобы изъять опасную находку на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпас вывезли на спецполигон для уничтожения.

"В столичном парке "Феофания", что в Голосеевском районе, гражданин во время прогулки среди опавших листьев заметил большой металлический предмет, похожий на боеприпас", – рассказали в пресс-службе.

Оперативно приехавшие на место происшествия саперы ГСЧС установили, что находка – это артиллерийский снаряд калибра 107 мм, оставшийся еще со времен Второй мировой войны. Его изъяли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

Напомним, в Броварском районе Киевской области фермер обнаружил боевую часть российской ракеты С-8. Взрывоопасную находку изъяли саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области фермер во время работ обнаружил в поле обломки дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

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