В Киевской области фермер обнаружил в поле боевую часть российской ракеты. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области фермер обнаружил боевую часть российской ракеты С-8. Взрывоопасную находку изъяли саперы ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Ее уничтожат на специальном полигоне

"В Киевской области в Броварском районе фермер обнаружил подозрительный металлический предмет и позвонил "101". На место происшествия прибыли саперы", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что после проведения соответствующего обследования было установлено – это боевая часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Взрывоопасную находку транспортировали на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

С-8 – советская/российская 80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха. Ракета выпускается с несколькими видами боевых частей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области фермер во время работ обнаружил в поле обломки дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

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