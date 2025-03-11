В Киевской области фермер во время работ нашел в поле обломки 'Шахеда'. Фото и подробности

В Киевской области фермер во время работ нашел в поле обломки дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия работали саперы ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Киевской области во время полевых работ фермер наткнулся на подозрительные предметы, напоминавшие фрагменты беспилотника. Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС подтвердили, что это остатки вражеского БПЛА "Герань-2", – рассказали в пресс-службе.

К счастью, обломки не представляли угрозы и никто не пострадал – специалисты их изъяли.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Напомним, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

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