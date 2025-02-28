В Киеве на Оболони в 1980-х годах в салоне военного самолета работал детский кинотеатр. Фото и история

В начале 1980-х годов маленькие жители Оболонского района Киева получили собственный кинотеатр. Детское заведение находилось в настоящем самолете, специально переоборудованном для этих целей.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Жизнь Оболонь Киев". К сожалению, он не сохранился до наших дней, а его дальнейшая судьба – неизвестна.

"Знали, или, может, еще и помните как в 7 микрорайоне возле Лицея № 252 стоял настоящий самолет АН-8, в котором был детский кинотеатр", – говорится в сообщении.

Как отметили на портале Киев – от прошлого до будущего, кинотеатр начал работать в 1980 году, но, по словам старожилов, фильмы крутили не часто. Позже, его стали использовали как тир. Но в памяти оболонцев он больше стоял бесхозяйный. При желании можно было проникнуть внутрь, посидеть в кабине пилота или хвостовой части на месте стрелка.

Через несколько лет на пустыре решили построить школу и 1 сентября 1985 она открылась. Самолет же исчез, как говорили – увезли в ангары киностудии им. Довженко.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть платформы занимал "лифт" для вагонов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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