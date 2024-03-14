В Киеве утренние пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в четверг, 14 марта, на дорогах столицы утром образовались многочисленные пробки. В частности, проблемы есть на всех мостах.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утром почти в сплошную пробку превратился участок от проспекта Романа Шухевича до станции метро Шулявская. Серьезные проблемы для авто наблюдаются на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (на параллельной улице – Васильковской ситуация не лучше). Проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста (дорога займет около 20 минут).

Есть трудности для транспорта на нескольких участках Большой Окружной дороги (в частности, от Теремков и до Жулянского путепровода), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки), тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро Шулявская" и к Караваевым Дачам – в обе стороны).

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и в сторону Подола). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая" (стоит добавить, что пробка на проспекте можно объехать по улице Энтузиастов).

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Зоопарка и до Галицкой площади). Есть проблемы на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (в Индустриальный путепровод), а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин Киевской области грузовой автомобиль на скорости съехал в кювет и опрокинулся. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель не хотел сбить вышедшую на дорогу косулю.

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