В Киеве утренние пробки осложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в пятницу, 1 марта, утренние пробки сковали движение транспорта на дорогах города. В частности, проблемы есть на всех проспектах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так, пробки есть на мосту Патона (в направлении Почайны), на участке дороги от проспекта Степана Бандеры и почти до станции метро Шулявская. Также затруднено движение для авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город к ВДНХ) и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на улице Петра Радзиня (от съезда с улицы Сортировочной) в направлении Дарницкого моста (на путепроводе также пробка).

Как всегда, тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и почти до Гаванского моста). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона.

Почти без проблем двигается транспорт на Большой Окружной дороге, есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов и в сторону Севастопольской площади) и улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Привычная для водителей пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", от КПИ и до Галицкой площади), а также на отдельных участках проспектов Леся Курбаса, Любомира Гузара и улицы Борщаговской – в сторону центра).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители зафиксировали очередное вопиющее нарушение правил дорожного движения. Водитель Volkswagen "летел" по городу со скоростью 192 км/ч.

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