В Киеве установили первое мобильное укрытие: где находится. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева в четверг, 18 декабря, открыли первое мобильное укрытие. Его установили на Лесном массиве.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Мобильное укрытие

Так, по словам главы КГВА, первое мобильное укрытие установили в Деснянском районе Киева на Лесном массиве, где ситуация "с убежищами для горожан едва ли не самая сложная".

"По адресу улица Милютенко, 19 установили первичное мобильное укрытие, первое в стране изготовленное в соответствии с ДСТУ и официально сертифицированное ГСЧС, с учетом потребностей инклюзивности. Это только первое сооружение такого типа и его уже можно найти на карте укрытий", – уточнил Ткаченко.

Он добавил, что сейчас в районах продолжаются тендеры, "поэтому работа продолжается и мобильных укрытий в Киеве будет больше".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве планируется установить 500 наземных мобильных укрытий. Они должны создать безопасные условия для киевлян в случае ракетно-дроновой атаки россиян.

