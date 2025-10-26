В Киеве появятся 500 наземных мобильных укрытий: в каких районах будут устанавливать и от чего они будут защищать

В Киеве планируется установить 500 наземных мобильных укрытий, которые должны создать безопасные условия для киевлян в случае ракетно-дроновой атаки россиян.

Что из себя представляют эти укрытия, сколько они стоят и где именно могут быть установлены – рассказывает OBOZ.UA.

Государственный стандарт Украины дал добро

С 1 августа 2025 года начал действовать Государственный стандарт Украины (ГСТУ) 9329:2025 "Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы опробования", который позволяет развернуть создание этих укрытий на полную силу.

До этого их, конечно, создавали, ведь, когда на голову падают ракеты и обломки, юридические формальности отходят на второй план. Однако официально ввести эти укрытия в эксплуатацию, предоставить им статус защитных сооружений и зачислить в городской фонд было невозможно.

Теперь все это возможно.

"Требования к таким укрытиям наконец-то четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей. На прошлой сессии Киевсовет рассмотрел вопрос установления мобильных укрытий в столице, который принял Совет обороны города", – написал в официальном телеграм-канале Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По его словам, потребности в мобильных укрытиях и места их расположения должны определить райгосадминистрации Киева, но приоритет должен быть отдан районам, где нет подземного метро или стационарных укрытий. То есть прежде всего речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы.

"Локации для установления мобильных укрытий, согласно Кодексу гражданской защиты Украины, – в местах скопления людей", – говорит, в свою очередь, OBOZ.UA эксперт компании "Хоббит хаус" Константин Рева.

Эта компания еще в июне 2023 года установила первое в Киеве наземное мобильное укрытие – на Трухановом острове, в урочище Черторой. Там большая локация для проведения спортивных соревнований, бывает много молодежи, а до стационарных укрытий, метро и подземных парковок далеко. Если говорить о левом береге Киева, то в первую очередь мобильные укрытия будут устанавливаться возле наземных станций метро, на рынках, а также в частном секторе: например, на ДВРЗ, в Старой Дарнице и Быковне.

Тридцать сантиметров армированного бетона

По словам директора киевского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, важно не только то, где будут установлены мобильные укрытия, но и то, кто их будет эксплуатировать, обслуживать и так далее.

"А то вот пишут, что в Харькове эти укрытия через неделю превратились в общественные туалеты", – говорит OBOZ.UA Александр Сергиенко.

К сожалению, это порой действительно бывает. Не без уродов. И наверняка действуют не российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

"Недавно заглянул ради интереса в одно укрытие (двери открыты всегда). Действительно, попахивает: кто-то явно сходил по малой нужде. Но в целом все чинно: сиденья вдоль толстых стен, ящик с песком, свет (укрытия запитываются от обычных линий передачи), розетки, бесплатный Wi-Fi и камеры наблюдения – на мониторе видно, что происходит внутри и снаружи", – рассказывает OBOZ.UA харьковский предприниматель Андрей Головинский.

Но главное, конечно, не бытовые удобства (хотя в укрытиях предусмотрены места для воды и туалета), а то, ради чего укрытия, собственно, создаются – условия безопасности.

"Толщина стен в мобильном укрытии – не менее 30 см, три сетки армирования. Бетон марки С35/45. Это тяжелый бетон, современные дома строятся с использованием более низких марок. Два входа-выхода, в каждом – тамбуры с двумя поворотами на 90 градусов, во избежание попадания внутрь осколков. Железобетонные стены наших укрытий защищают от проникновения осколков весом до 400 грамм, летящих со скоростью 1000 метров в секунду, и выдерживают ударную волну давлением до 300 килопаскалей – это три атмосферы", – рассказывает Константин Рева.

Кстати, хоть укрытие и называется мобильным, просто так его на локацию не привезешь – все монтируется прямо на месте: самый маленький модуль, на шесть человек, весит под 30 тонн.

"Лично у нас еще есть модули на 12 человек и больше. Судя по обсуждавшейся информации, Киевская администрация рассматривает мобильные укрытия на 50 человек, это три модуля. На рынке стоимость установки такого, с оснащением, под ключ – в среднем 3,5 миллиона гривен", – говорит эксперт компании "Хоббит хаус".

Учитывая, что киевский градоначальник заявил об установке 500 мобильных укрытий, на это потребуется порядка 1,75 млрд гривен. В принципе, денег у города на это хватит. По словам Виталия Кличко, на эти цели должны перенаправить 500 млн гривен из средств, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных укрытий. Всего в этом году на укрытия из городского бюджета было выделено 4 млрд гривен, а в следующем тоже наверняка что-то выделят.

Надо отметить, что использование мобильных укрытий разрешено только в период военного положения. И возникает вопрос: а что дальше с ними делать? Они хоть и мобильные, но разбирать и куда-то вывозить их сложновато. По мнению Константина Ревы, укрытия можно перепрофилировать в МАФы для торговли цветами, в кофейни, в ларьки с шаурмой и прочие места для обслуживания населения.

Тут, конечно же, самой сложной задачей будет – окошки в стенах прорезать.