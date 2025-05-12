В Киеве существенно увеличилось количество больных гепатитом А: как передается вирус

В Киеве наблюдается рост уровня заболеваемости гепатитом А. Сейчас в больницах города находится 36 больных – как взрослые, так и дети.

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Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства. Вирус передается из-за несоблюдения личной гигиены.

Отмечается, что 8 мая ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" проинформировал об эпизоде группового заболевания гепатитом А в одном из районов Киева. С 5 по 8 мая поступило 15 экстренных сообщений о таких случаях

"Сейчас в больницах города находится 36 больных – 20 взрослых и 16 детей. Для сравнения, на начало марта было 6 госпитализированных. Возможно, количество 36 в масштабах Киева не для всех является впечатляющим. Впрочем специалисты отмечают, что тенденция к росту очевидна и настораживает", – отметила Гинзбург.

В КГГА напомнили, что гепатит А (болезнь Боткина) поражает печень. Вирус передается из-за несоблюдения личной гигиены, в быту -– например, когда кто-то из семьи болен), употребление загрязненных продуктов, сырой воды и тому подобное.

Вирус гепатита А достаточно долго сохраняется во внешней среде. Например, в воде - до нескольких месяцев, а при комнатной температуре - в течение недели. Погибает вирус только через 5 минут кипячения.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней. Среди основных симптомов: повышение температуры тела, потеря аппетита, диарея, рвота, потемнение мочи, желтуха, тяжесть в правом подреберье, слабость и утомляемость. Также следует помнить, что больной может заражать окружающих уже в преджелтушный период, когда сам не знает о заболевании. К тому же не все случаи заболевания сопровождаются желтухой - симптомом, который привыкли считать самым типичным. Поэтому необходимо учитывать любое ухудшение самочувствия и обращаться за консультацией к врачу.

"Очень важно, что значительно минимизировать риски заражения может каждый человек. Эффективной мерой безопасности является мытье рук с мылом (особенно перед приготовлением и приемом пищи, после посещения уборной), употребление кипяченой или бутилированной воды, тщательное мытье овощей, фруктов теплой проточной водой", – добавили в КГГА.

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