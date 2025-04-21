В Украине начался сезон клещей: основные риски и как уберечься от укусов

В апреле – мае в Украине начинается ежегодная сезонная повышенная активность иксодовых клещей. Чаще всего подцепить этих паукообразных можно на территории парков, лесопарковых, зеленых зон, где есть опавшие листья, сухие ветки, сухостой, свалки сухостойных деревьев, непрореженные кустарники и высокая трава.

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В Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что в этом году случаи укусов фиксировали еще зимой. Основная причина – теплая погода, позволившая клещам начать раннее размножение.

Как уберечься от клещей?

Специалисты советуют выбирать одежду с длинными рукавами, а штанины заправить в носки или обувь, если вы собираетесь посетить лес или лесопарковую зону.

Также возьмите головной убор. Одеться лучше в светлое – на таких цветах легче заметить клеща.

Если отсутствуют аллергии, используйте репелленты (в соответствии с инструкцией: либо на открытую кожу, либо на одежду).

По возможности избегайте густых зарослей, высокой травы, кустарников, опавших листьев, держитесь центров троп.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург советует каждые полтора-два часа проводить само- и взаимоосмотры, чтобы своевременно увидеть клещей, пока они еще не успели присосаться.

После прогулки также следует внимательно осмотреть тело, принять душ, а одежду постирать при высокой температуре.

Почему укус клеща может быть опасен?

Эти паразиты могут быть переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний, в частности, болезни Лайма. К примеру, в Черкасской области (по данным ЦКПХ) только с начала 2025 года зафиксировано 13 случаев заболевания. Инфицирование, вероятно, произошло еще в конце 2024 года. Поскольку инкубационный период длительный, за медицинской помощью жители региона обратились уже в этом году.

Основная опасность болезни Лайма (или клещевого боррелиоза) заключается в отдаленных негативных последствиях для организма человека. Если своевременно не отреагировать на укус клеща, инфицированного боррелиозом, существует очень высокий риск поражения суставов, сердца, кожи, нервной системы и т.д.

Как действовать, если укусил клещ

Народные советы, такие как капание маслом, натирание вазелином или спиртом, протыкание раскаленной иглой – не помогают! Некоторые нетрадиционные методы могут даже повысить риск заражения болезнью Лайма.

Первое, что вам нужно сделать – обратиться в ближайший травмпункт. Там вам помогут профессионалы.

Если вы по каким-то причинам хотите вынуть клеща самостоятельно, сначала обработайте место укуса, помойте руки либо используйте антисептик, продезинфицируйте инструменты.

В Департаменте здравоохранения КГГА советуют: "Чтобы самостоятельно удалить клеща, плавными движениями раскачивайте его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или с помощью пинцета или нити, закрепленной между хоботком клеща и кожей.

Удалить клеща необходимо с хоботком, после чего смазать укус 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке, удалите его стерильной иглой. После этого тщательно вымойте руки с мылом".

Не используйте метод "выкручивания", старайтесь достать клеща целым, не тяните резко.

После удаления следите за самочувствием в течение следующих 30 дней: покраснения, припухлости на коже (не обязательно в месте укуса), сыпь, лихорадка, мышечная боль, слабость могут являться признаками инфекции, например, боррелиоза.

"Помните также, что заболевания, переносимые клещами, не всегда имеют внешние проявления. Поэтому медики настойчиво советуют через три недели после укуса сдать кровь на антитела к боррелиозу. Если анализ их выявит, вам назначат лечение, от своевременности проведения которого напрямую зависит выздоровление", – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Кроме того, удаленного паразита можно принести в местные лаборатории, центры контроля и профилактики болезней для исследования на инфицированность возбудителем Лайм-боррелиоза.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как уберечь от клещей своих собак и кошек. Читайте материал по ссылке.

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