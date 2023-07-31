Кличко передал столичному центру соцобслуживания 11 новых спецавто для перевозки людей с инвалидностью. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко передал Киевскому городскому территориальному центру социального обслуживания 11 новых автомобилей для перевозки людей с инвалидностью. Спецтранспорт был приобретен на средства городского бюджета.

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Об этом сообщили пресс-служба главы КГГА. В городе продолжает действовать специальная транспортная услуга "Социальное такси".

"В последний раз автопарк Киевского городского территориального центра социального обслуживания обновляли в 2016 году. До сих пор в отделении работало 25 автомобилей. Они ежедневно осуществляют около 200 перевозок. 5 подержанных авто должны списать, поскольку они уже не подлежат ремонту. 11 новых специализированных автомобилей. Они оснащены всеми необходимыми механизмами и специальными местами для комфортной перевозки людей с инвалидностью. Есть современные подъемники и пандусы", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, всего на учете в отделении предоставления транспортных услуг состоит 1400 киевлян с инвалидностью. В городе на июль этого года зарегистрировано 162 тысячи человек с инвалидностью. Из них: I группа инвалидности – более 12 тысяч человек; ІІ группа инвалидности – более 74 тысяч; детей с инвалидностью – почти 14 тысяч.

"Потребность в специализированных автомобилях для перевозки тех, кому необходима эта услуга, постоянно растет. К сожалению, количество лиц с инвалидностью и людей, неспособных самостоятельно передвигаться по городу из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, за прошлый год значительно возросло. , получивших инвалидность в результате ранений, контузий, полученных во время защиты Украины", – подчеркнул Кличко.

Стоит добавить, что в столице действует социальная транспортная услуга для детей и лиц с инвалидностью "Социальное такси" предоставляется в Киеве уже в течение 3-х лет. Чтобы воспользоваться услугами транспортного отделения, следует обратиться в Киевский городской территориальный центр социального обслуживания. Отделение транспортных услуг: тел. 044-450-83-47.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева вручил ордера и ключи от новых квартир внутренне перемещенным для временного проживания. Жилье является собственностью территориального общества столицы и предоставляется бесплатно.

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