В Киеве метро временно изменит графики движения поездов 1 и 2 января. Все подробности

В Киеве 1 и 2 января 2026 года временно изменят график движения поездов в столичном метро. Такое решение было принято с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Уже на выходных подземка будет работать в обычном режиме.

"1 и 2 января 2026 года в столичном метро временно изменят график движения поездов на всех трех линиях. Изменения связаны с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни", – говорится в сообщении.

Так, 1 января в утренний час "пик" интервал движения поездов будет составлять 3-4 минуты. После завершения часа "пик" и в течение дня время ожидания поезда составит около 5-6 минут.

В пятницу, 2 января, поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты в утренние и вечерние часы "пик". Уже 3 и 4 января будут действовать привычные графики движения поездов выходного дня – 6-7 минут.

