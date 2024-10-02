В Киеве снова резко ухудшилось качество воздуха: что известно

В Киеве в среду, 2 октября, после обеда зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты выявили повышение концентрации пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице.

"По состоянию на 15.00 2 октября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", – говорится в сообщении.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следует добавить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины.

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