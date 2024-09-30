В Украину пришла пылевая буря из Каспийского региона: когда ожидать на Киевщине

В нескольких регионах Украины в воздух зафиксировали пыль, перенесшую ветер из Каспийского региона. Уже 1 и 2 октября он попадет на территорию Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию.

"В Каспийской низменности по состоянию на утро сегодня (30 сентября) наблюдается пылевая буря и высокое опыление воздуха. Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших его частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", – рассказали синоптики.

Отмечается, что эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество попадает также на территорию Черкасской и Кировоградской областей. Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности, добавляя к опылению местные пылинки и частицы почвы, поднимающей ветер.

Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в нашей стране изменится южным и западным. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

"На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. Впрочем, для Киевщины, Черниговщины и Сумщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, который распространится из-за границ Украины с северо-востока первого октября", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах 30 сентября выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью для местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

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