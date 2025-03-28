В Киеве снизили количество дорог, где с 1 апреля разрешат ехать со скоростью до 80 км/ч: что известно

В Киеве количество участков, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, будет ограничено до четырех. Такое решение было принято из-за случаев смертельных ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В пресс-службе призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.

"Согласно решению Киевсовета, с 1 апреля на 17 участках разрешается движение со скоростью до 80 км/ч. Впрочем, после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7. После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них выявили случаи ДТП со смертельным исходом в 2024 году. Так что на этих отрезках повышение скорости не позволят", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА добавили, что именно по этой причине увеличение скоростного режима до 80 км/ч возможно только на 4 участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении – от ул. Электриков до Гаванского моста).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на год закроют движение для транспорта и пешеходов по части проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградаре.

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