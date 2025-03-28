В Киеве из-за строительства метро на год перекроют движение на одном из участков дороги: все подробности

В Киеве на год закроют движение для транспорта и пешеходов частью проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградаре.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для транспорта будет разработана временная схема организации дорожного движения.

"С 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года закроют движение транспортных средств и пешеходов с занятием проезжей части и тротуара на просп. Европейский Союз. Речь идет об участке от просп. Василия Порика до просп. Свободы", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, ограничение движения связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе.

При выполнении работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения. Ее предварительно утвердят вместе с патрульной полицией. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 28 марта по 1 августа ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Специалисты проведут ремонтные работы на участке 650 метров.

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