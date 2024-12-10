В Киеве снег и гололедица спровоцировали многочисленные пробки. Фото и видео

В Киеве во вторник, 10 декабря, ночью прошел мокрый снег. Поэтому на дорогах образовались многочисленные пробки, в частности, на проспекте Петра Григоренко, где движение машины почти отсутствует.

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Об этом сообщили в соцсетях. Проблемы для автомобилей есть как на правом, так и на левом берегах столицы.

"На дорогах безумные пробки из-за гололедицы… На фото пробка в 2-3 км на проспекте Петра Григоренко. Сегодня точно, утро у кого-то точно начинается не с кофе. Планируйте маршрут раньше времени", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, как стихия повлияла на движение автомобилей в столице, в частности на проспекте Петра Григоренко, где машины буквально стали в многокилометровой пробке.

Следует добавить, что согласно информации портала Sinoptik, 10 декабря в Киеве осадки будут наблюдаться в течение всего дня. Утром будет идти дождь со снегом, во второй половине дня – мелкий снег, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 10 декабря, облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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