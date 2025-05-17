В Киеве рецидивист средь бела дня ограбил пенсионерку. Подробности дела, фото и видео

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил пенсионерку. Злоумышленник средь бела дня сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком, который был для нее семейной реликвией и скрылся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от женщины, которая рассказала, что в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина в парке возле остановки общественного транспорта открыто сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и иконкой и убежал.

"Правоохранители установили, что нападавшим оказался 34-летний житель столицы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его жертвой стала 84-летняя киевлянка, для которой похищенный крестик имел важную семейную ценность, ведь остался на память от матери", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленник успел сбыть украшение, однако следователи оперативно установили личность покупателя и изъяли ювелирное изделие в качестве вещественного доказательства.

По факту грабежа, соединенного с насилием и совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали студента, который, по информации следствия, пытался ограбить обменный пункт, угрожая взорвать взрывчатку. Злоумышленник требовал 20 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!