В Киеве 'пранкер', угрожая взрывчаткой, пытался ограбить пункт обмена валют. Фото и видео

В Киеве задержан студент, который, по информации следствия, пытался ограбить обменный пункт, угрожая взорвать взрывчатку. Злоумышленник потребовал 20 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от 32-летней женщины-кассира, которая сообщила о том, что к ним в помещение обменного пункта валют, расположенном в Святошинском районе, ворвался молодой человек и требовал деньги, угрожая взрывчаткой, но охранники остановили его.

"Прибывшие на место полицейские выяснили, что 19-летний студент столичного университета зашел в пункт обмена валюты, подошел к кассиру и передал ей записку с угрозами взорвать помещение взрывчаткой, которая находится у него в пакете. Для того чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал денежные средства в сумме 20 000 тысяч долларов США", – уточнили в пресс-службе.

Одна из работниц обмена быстро среагировала и нажала кнопку вызова охраны, которая и задержала парня и передала его сотрудникам полиции.

Отмечается, что никаких взрывных устройств у него с собой не было. После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия на видео он не снимал и никаких помощников, которые снимали бы все происходящее, с ним не было. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту совершения разбойного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, ограбили женщину под предлогом обмена валют. Один из злоумышленников силой отобрал у жительницы города 21 900 долларов США и пытался скрыться.

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