В Киеве разоблачили call-центр, который обманул граждан более чем на один миллион гривен. Фото

В Киеве справоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр, действовавший в Печерском районе. Злоумышленники обманули граждан более чем на один миллион гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организаторам "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители прекратили деятельность мошеннического call-центра, который находился в одном из офисных помещений на улице Евгения Коновальца в Печерском районе. В офисе правоохранители обнаружили 17 работников call-центра и 25 обустроенных рабочих мест", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, злоумышленники звонили по телефону гражданам, у которых выманивали деньги под предлогом инвестиций в псевдопроекты. За время своей деятельности, по предварительным подсчетам, мошенники нанесли ущерб потерпевшим более миллиона гривен. Во время обысков были изъяты 29 компьютеров, 33 мобильных телефона, планшет, кошелек для криптоактивов, слоты для семи карт и "черновые" записи.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили мошеннический call-центр. В офисном помещении правоохранители обнаружили 10 работников и около сотни обустроенных рабочих мест.

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