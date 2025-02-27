В Киеве пьяный водитель протаранил светофор, а затем металлическое ограждение: у машины оторвало колесо. Фото

В Оболонском районе Киева легковушка на скорости протаранила светофор, а затем въехала в металлическое ограждение. Как выяснилось, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных материалов.

По словам правоохранителей, во время патрулирования в Оболонском районе они заметили автомобиль Volkswagen, который повредил светофор и въехал в металлическое ограждение.

"Инспекторы подъехали на место происшествия и убедились, что водитель и пассажиры не пострадали. Общаясь с водителем, мы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили гражданину пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, в который мужчина категорически отказался", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что инспекторы отстранили водителя от управления машиной и составили на него соответствующие административные материалы. В полиции не уточнили какие именно материалы составлены, но, скорее всего, это нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (минимальный штраф 17 тысяч гривен).

На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП, в частности, в результате происшествия у машины отвернулось заднее колесо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.

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