В Киеве у маршрутки на въезде на мост Патона отвалилось колесо: образовалась пробка. Фото

В Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших не поступала.

"На въезде на мост Патона в сторону левого берега – у маршрутки отпало колесо. Пробка от спуска на бульваре Михновского", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия ЧП. Стоит добавить, что пробка в сторону левого берега столицы начинается от пересечения улицы Товарной с бульваром Николая Михновского. Водителям следует заранее выбирать маршрут и учесть сложившуюся ситуацию.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения последний автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Dodge спровоцировал массовое ДТП, в результате которого есть пострадавший. Как оказалось, виновник аварии сел за руль в состоянии опьянения.

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