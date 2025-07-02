В Киеве пьяный водитель на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить водителя, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 10 лет за решеткой.

"Событие произошло в мае этого года на улице Юрия Ильенко, что в Шевченковском районе столицы. 34-летний водитель Volkswagen Passat, управляя авто навеселе, вдвое превысил разрешенную скорость и сбил пешехода, который вышел на запрещающий сигнал светофора", – рассказали в пресс-службе.

От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте происшествия. Во время проверки водителя на состояние опьянения прибор Драгер показал 2,33 промилле. Сейчас следствие по данному факту завершено.

Подозреваемый находится под стражей, а обвинительный акт в отношении него направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

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