В Киеве пьяный водитель Mercedes на скорости протаранил отбойник и устроил ссору с полицией. Видео

В Святошинском районе Киева водитель Mercedes на скорости протаранил металлический отбойник. Как оказалось мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу два штрафа.

Что известно

"Патрулируя в Святошинском районе, инспекторы обнаружили машину Mercedes, которая въехала в отбойник. Мы оперативно подъехали на место и выяснили обстоятельства происшествия. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина категорически отказался. На нарушителя составили админпротоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии и управление авто в состоянии опьянения.

Стоит напомнить, что за нетрезвую езду предусмотрена следующая ответственность:

по ч. 1 ст. 130 КУоАП – штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год ;

; по ч. 2 ст. 130 КУоАП – штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового;

с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового; по ч. 3 ст. 130 КУоАП – штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства; по ч. 4 ст. 130 КУоАП – штраф 34 000 или административный арест на срок 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева водитель Audi на большой скорости протаранил светофор. Как установили правоохранители, мужчина не имел права садиться за руль и был в состоянии опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!