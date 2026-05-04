В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил светофор: чудом никто не пострадал. Видео и подробности

В Печерском районе Киева водитель Audi на большой скорости протаранил светофор. Как установили правоохранители, мужчина не имел права садиться за руль и был в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу три штрафа.

"Видео ДТП, в котором чудом никто не пострадал. На днях на бульваре Леси Украинки случилось автопроисшествие. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и выяснили все обстоятельства аварии", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, предварительно было установлено, что водитель автомобиля Audi не справился с управлением и на скорости въехал в светофор. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные во время общения с автовладельцем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование на приборе "Драгер" мужчина категорически отказался. Проверив информацию о нарушителе согласно базам данных, инспекторы также установили, что нарушитель управлял автомобилем без водительского удостоверения.

На него составили административные протоколы за нарушение ПДД, повлекшее аварию (штраф 340 гривен), за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и по факту управления транспортным средством лицом, не имеющим такого права (штраф 510 гривен).

