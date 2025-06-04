В Киеве пьяный спортсмен во время комендантского часа на блокпосту напал на нацгвардейца. Подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, во время комендантского часа в состоянии опьянения напал на нацгвардейца и ударил его. Злоумышленником оказался местный житель, который профессионально занимается боевыми искусствами.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, происшествие произошло 1 июня в 1:00 на блокпосту в Голосеевском районе столицы. Во время комендантского часа к блокпосту подъехал автомобиль Audi A6, за рулем которого находилась женщина.

"Кроме водителя, в салоне также находился нетрезвый пассажир, который игнорировал законные требования правоохранителей при проверке документов. Как оказалось, оба не имели соответствующего пропуска на передвижение в комендантский час. Следовательно, во время общения с работниками Национальной гвардии Украины 23-летний пассажир автомобиля нецензурно выражался и ударил одного из нацгвардейцев кулаком в лицо", – рассказали полицейские.

Как уточнили в прокуратуре, нападавшим оказался мужчина, который профессионально занимается боевыми искусствами. Уроженца Кировоградской области задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева задержали мужчину, который ударил полицейского и повредил служебное авто. Как оказалось, нападавший находился в розыске.

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