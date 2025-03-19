В Киеве мужчина напал на полицейского и повредил служебный автомобиль. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева задержали мужчину, который ударил полицейского и повредил служебный автомобиль. Как оказалось, нападавший находился в розыске.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во вторник, 18 марта в Голосеевском районе во время проведения проверки документов они обнаружили находившегося в розыске мужчину.

"Его пригласили в служебный автомобиль, однако он начал сопротивляться и нанес телесные повреждения работнику полиции, а также повредил окно служебного автомобиля", – добавили в пресс-службе.

Полицейские задержали нарушителя. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские задержали шестерых участников потасовки в Софиевской Борщаговке в Киевской области. Во время конфликтной ситуации один из правоохранителей вынужден был произвести несколько упреждающих выстрелов в воздух.

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