В Киеве прощаются с военным, участником проекта Ukraїner Константином Гузенко. Фото и видео

В Киеве началась церемония прощания с пресофицером 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Константином Гузенко. Защитник Украины погиб 1 ноября в результате российской атаки.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Ему навсегда будет 28 лет

В пятницу, 7 ноября, в Михайловском соборе Киева началась панихида по пресофицеру 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Константину Гузенко.

Стоит добавить, что перед этим траурный кортеж остановился на Майдане Незалежности, чтобы минутой молчания почтить воина Владимира Святненко. Именно в этот момент прощались с воином, погибшим 1 ноября на Днепропетровщине в результате российского обстрела.

28-летний документальный и художественный фотограф из Киева, участник команды Ukraїner погиб в результате российского ракетного удара 1 ноября.

Провести в последний путь защитника Украины пришли родные, близкие и коллеги.

Після панахиди колона із тілом воїна спустилась на Майдан Незалежності, де кожен міг вшанувати пам’ять захисника України.

Что известно о воине

До полномасштабной войны Константин Гузенко работал фотографом в медиа "Виледж Украина" и был продюсером подкастов. В частности, он стал первым продюсером подкаста "Простыми словами" и работал над подкастом "Станция 451". Был частью команды Ukraїner.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Константин Гузенко занимался документированием последствий войны и освещал борьбу с оккупацией в проекте "Архив войны". В феврале 2024 года Константин мобилизовался в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского как пресс-офицер.

