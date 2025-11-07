В Киеве попрощались с военным Владимиром Святненко, который погиб в результате ракетной атаки РФ. Фото

В Киеве на Майдане Независимости попрощались с военным Владимиром Святненко. Защитник Украины погиб 1 ноября в результате вражеской атаки.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память и слава Герою!

Что известно о воине

В пятницу, 7 ноября, в Киеве на Майдане Независимости прошла церемония прощания с защитником Украины Владимиром Святненко. Провести воина в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные украинцы.

По словам брата Героя, киевлянин стал на защиту страны в 2023-м году. 43-летний Владимир имел позывной "Знахарь" – был пилотом БПЛА в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Прошел Крынки, Курахово, Марьянку, Красногоровку. Герой погиб 1 ноября в результате российской ракетной атаки во время награждения в Днепропетровской области.

Отдали жизнь за Украину

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

