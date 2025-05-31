В Киеве прощались с журналистом и нардепом Сергеем Швецом. Фото и видео

В Киеве прощались с народным депутатом и журналистом Сергеем Швецом. Церемония состоялась в клинической больнице "Феофания".

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Об этом сообщил телеканал Еспресо.TV. Он умер 28 мая после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Так в Киеве, в субботу, 31 мая, в ритуальном зале клинической больницы "Феофания" в последний путь провели нардепа и журналиста Сергея Швеца. Проститься с ним пришли близкие, друзья, руководство Верховной Рады Украины и народные депутаты.

По словам дочери умершего Марты Швец, она благодарна ему за все, что он для нее сделал. Кроме того, друзья и коллеги Сергея отметили его профессионализм и большой вклад в развитие украинской журналистики.

Сергей Швец родился 13 июня 1976 года в Черкассах. Он получил высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" и Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Журналистскую карьеру начал в 1995 году на телеканале "Интерньюз". В течение многих лет работал на телеканалах "1+1", "СТБ", ICTV, был ведущим и специальным корреспондентом таких программ, как "ТСН", "Завтрак с 1+1" и других. В 2019 году был избран народным депутатом Украины.

Как парламентарий он занимал должность секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и возглавлял подкомитет по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 мая, в Киеве попрощались с актером и бывшим участником проекта "Дизель Шоу" Максимом Нелипой, который отдал жизнь, защищая Украину от врагов. Церемония состоялась в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского".

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