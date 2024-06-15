В Киеве приступили к демонтажу здания одного из самых посещаемых ресторанов McDonald's. Подробности и видео

В Киеве строители приступили к демонтажу здания один из самых посещаемых ресторанов McDonald's столицы. Заведение, расположенное на Вокзальной площади, планируют полностью реконструировать.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. В дальнейшем он получит новый дизайн и даже лифт.

"На Вокзальной площади начали сносить McDonald's. Ремонт продлится полгода", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что возле ресторана работает спецтехника, начавшая демонтаж летней террасы. В самом заведении отсутствуют окна, а вокруг него установлен забор.

Напомним, в Киеве с 1 июня на реконструкцию закрылся один из самых посещаемых ресторанов McDonald's столицы, расположенный на Вокзальной площади. Ремонтные работы планируют завершить до ноября 2024 года. После этого ресторан на Вокзальной будет новый дизайн зала на 193 места и террасу на 88. Там будут 11 двусторонних терминалов самообслуживания. Также это будет первое заведение McDonald's в Украине с пассажирским лифтом.

За последние 10 лет ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых ресторанов сети в Украине. В 2011 году стал вторым заведением в мире. Следует добавить, что рядом работают еще два ресторана McDonald's: на улице Сичеславской, 6 и Георгия Кирпы, 5а (возле Южного вокзала).

Как сообщал OBOZ.UA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение открыть заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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