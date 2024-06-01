В Киеве закрыли один из самых посещаемых ресторанов McDonald's: что известно

В Киеве с 1 июня на реконструкцию закрылся один из самых посещаемых ресторанов McDonald's столицы. Он расположен на вокзальной площади.

Об этом сообщила пресс-служба сети заведений быстрого питания, передает LIGA.net. В дальнейшем он получит новый дизайн и даже лифт.

"Компания McDonald's с 1 июня закрыла на реконструкцию один из самых популярных ресторанов сети в Украине. Тот, что расположен на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала Киева", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируют завершить до ноября 2024 года. После этого ресторан на Вокзальной будет новый дизайн зала на 193 места и террасу на 88. Там будут 11 двусторонних терминалов самообслуживания. Также это будет первое заведение McDonald's в Украине с пассажирским лифтом.

За последние 10 лет ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых ресторанов сети в Украине. В 2011 году стал вторым заведением в мире. Следует добавить, что рядом работают еще два ресторана McDonald's: на улице Сичеславской, 6 и Георгия Кирпы, 5а (возле Южного вокзала).

Как сообщал OBOZ.UA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение открыть заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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