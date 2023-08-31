В Киеве предложили назвать улицу в честь пилота Андрея Пильщикова: как подписать петицию

В Киеве предложили назвать улицу в Соломенском районе в честь погибшего украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова. Он участвовал в воздушной обороне и приложил много усилий для того, чтобы Украина получила самолеты F-16.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение рассмотрели депутаты, оно должно набрать 6 тысяч голосов за 60 суток со дня регистрации.

"Предлагается назвать улицу "Нова" в Соломенском районе города Киева в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова ("Джуса"). С началом широкомасштабного российского вторжения (он. – Ред.) защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева в составе подразделения, которое называли "Призраки Киева" и других территорий. Прилагал много усилий, чтобы Украина получила самолеты F-16", – говорится в электронном обращении.

Автор петиции подчеркнул, что именно такое название этой улицы создает на топонимические карте Киева временная связь от героев Воздушного флота УНР (Воздухофлотского проспекта) до героев современности – "Призраков Киева". Одним из образов которого, вместе со всеми пилотами-героями 40-й Васильковской бригады тактической авиации, был защитник Украины Андрей Пильщиков.

Чтобы поддержать петицию, перейдите по ссылке.

Напомним, 25 августа в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.

Церемония прощания прошла в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева во вторник, 29 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция "Оставить дубляж на украинском языке в кинотеатрах" на официальном интернет-представительстве президента Украины набрала 25 тысяч подписей. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

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