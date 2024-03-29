В Киеве появилась скульптурка, посвященная воину, приклонившему колено перед украинским флагом. Фото и подробности

В Киеве на Аскольдовой появилась новая мини-скульптурка "Герои". Она создана в виде воина, наклонившего колено перед украинским флагом.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Алексей Зозуля. Ее установили на колокольне церкви Святого Николая Чудотворца (Парковая дорога, 1).

"На Аскольдовой Могиле сегодня дождь. Но люди под зонтиками не уходят. Вместе с Юлией Бевзенко и друзьями по проекту "Ищи" сделали большое дело. "Герои" – такое название имеет новая мини-скульптура, появившаяся в легендарном месте – на Аскольдовой могиле в Киеве. Здесь похоронены Герои Крут, современные Герои – Да Винчи, Джус, Франко", – написал Зозуля.

По его словам скульптурка сделана в виде воина, который приклонил колено перед украинским флагом. Чтобы рассмотреть ее – также нужно также приклонить колено.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева появилась новая мини-скульптурка. Она посвящена символу украинской идентичности, без которого не сложатся слова "Киев" и "Украина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!