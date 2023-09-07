В столице появилась минискульптура, посвященная букве, без которой невозможно написать слова 'Киев' и 'Украина'. Фото

В центре в Киеве появилась новая минискульптурка. Она посвящена символу украинской идентичности, без которого не сложатся слова "Киев" и "Украина" – букве "Ї".

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Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Шукай". Увидеть его можно на бульваре Тараса Шевченко, 14.

"В нашем проекте новая мини-скульптурка! Она посвящена символу украинской идентичности, без которого не сложатся слова "Киев" и "Украина". Она посвящена букве "Ї". Буква "Ї" является уникальным украинским сокровищем, ведь отсутствует в других славянских алфавитах", – говорится в сообщении.

Авторы проекта отметили, что скульптурка размещена на входе в корпус Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

"Это 41-я скульптурка нашего проекта, и она дополняет прогулочный маршрут, начертанный всеми скульптурками в районе Университета. К элементам скульптурки нашей буквы "Ї" мы присоединили занозы витражей кампуса КНУ, пострадавших после ракетных обстрелов 31 декабря 2022 года и уже не подлежащих сейчас эти кусочки цветного стекла получили новую жизнь", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фасаде первого корпуса Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" появилась минискульптурка "Сахарная свекла". Она посвящена украинским меценатам-сахарозаводчикам, которые приобщились к развитию Киева в начале ХХ века.

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