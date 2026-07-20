В Киеве повышают стоимость билета на городскую электричку: сколько он будет стоить и как сэкономить с 22 июля

В Киеве с 22 июля изменится стоимость проезда в городской электричке. Она составит 37 грн за одну поездку, однако можно сэкономить.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В настоящее время тариф составляет 15 гривен.

Что известно

"С 22 июля изменится стоимость проезда в Kyiv City Express", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стоимость разового проезда в Kyiv City Express будет приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, будут введены проездные абонементы. Они позволят существенно сэкономить на ежедневных поездках, и сейчас специалисты работают над реализацией этого решения.

Как пояснили в Kyiv City Express, содержание и ремонт поездов, обеспечение их работы и оплата электроэнергии становятся все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы. Отмечается, что ситуацию дополнительно осложняет тот факт, что с 2021 года город не компенсирует "Укрзалізниці" расходы на перевозку льготников. Только с начала 2026 года эта задолженность уже превысила 10 млн грн.

"Именно поэтому мы вынуждены пересмотреть стоимость проезда и привести её к уровню стоимости проезда в общественном транспорте Киева. При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда на Киевской кольцевой электричке повышается лишь вдвое", – добавили в пресс-службе.

Так, с 22 июля стоимость билета составит:

30 грн – в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";

34,20 грн – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

36,70 грн – в терминалах самообслуживания "Укрзалізниці";

37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

В пресс-службе подчеркнули, что все действующие льготы сохраняются. Студенты и в дальнейшем смогут покупать билеты со скидкой в приложении "Укрзалізниці", а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 15 июля официально изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр Виталий Кличко на днях подписал распоряжение, которым установлены новые тарифы для метрополитена, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера. Разовая поездка будет стоить 30 гривен.

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